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Manisa Büyükşehir kendi öz kaynaklarıyla çalışıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, il genelinde altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonucu bozulan yol ve kaldırımlarda kendi personelleri ve öz kaynaklarıyla tamirat, bakım ve onarım çalışması başlattı.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:43
Manisa Büyükşehir kendi öz kaynaklarıyla çalışıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, il genelinde altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonucu bozulan yol ve kaldırımlarda kendi personelleri ve öz kaynaklarıyla tamirat, bakım ve onarım çalışması başlattı.


İl genelinde altyapı firmaları tarafından yürütülen çalışmalarda meydana gelen bozulmaların tamiratlarının aksamaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi, kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına çalışma başlattı. Ülke genelinde kamudaki iktisadi tedbirler kapsamında yeni ihaleler yapılmaması ile ilgili yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla altyapı çalışmalarından meydana gelen cadde ve sokaklardaki bozulmaların tamiratı noktasında Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalara kendi öz kaynaklarını kullanarak başladı. Bu kapsamda Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığınca üretilen taşlarla Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Gölmarmara ilçesinde altyapı kurumları tarafından yürütülen çalışmalarda bozulan cadde ve sokaklarda üst yapı bakım-onarım çalışmalarını yapıyor.


Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kağan Tunçelli ile birlikte yerinde inceledi. Kuruçay, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda kendi personellerimizle tamir ekiplerimizin sayısını artırarak, diğer ilçelerimizde de çalışmalarımızı hızla başlatacağız. Çalışmalar esnasında hiçbir hizmet alımı yapmadan, tamamıyla Büyükşehir Belediyesi personellerimiz ve kendi öz kaynaklarımızla bu çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:43
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