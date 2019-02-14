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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesinden ortak açıklama

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi, Eski Garaj alanıyla ilgili ortak bir açıklama yaptı.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:41
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesinden ortak açıklama

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi, Eski Garaj alanıyla ilgili ortak bir açıklama yaptı.


Eski Garaj Yeni Proje ile ilgili iki belediye tarafından yayınlanan ortak açıklamada, “Bilindiği üzere Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından geliştirilen “Eski Garaj Yeni Proje” adlı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Kent Müzesi, bin tezgâhlı pazaryeri, bin 500 kişilik salon, sinema salonu, kütüphane, kültür merkezi ve gençlik merkezini içinde barındıran dev projenin ihalesi, 22 Eylül 2017 tarihinde yapılmıştır. İhale sürecinin ardından ihaleyi kazanan firma ile 27 Ekim 2017 tarihinde sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılmıştır. Perşembe pazarının taşınması, inşaat alanının çevrilmesi, altyapı çalışmaları, zemin iyileştirme çalışmaları, kazık çakma çalışmaları ile inşaat çalışmaları ilerlerken, ülkemiz Dolar üzerinden başlatılan ekonomik saldırı ile karşı karşıya kalmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan enflasyonla topyekûn mücadele ve bazı önlemlerle bugüne kadar gelinmiştir. Bu süreçte Eski Garaj Yeni Proje ihalesini kazanan firma 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun metninin 32. maddesine istinaden ihalenin iptalini talep etmiştir” denildi.


Alanın ne şekilde değerlendirileceği ile ilgili de bilgi verilen açıklamada şunlara yer verildi: “Bu gelişmelerin ardından söz konusu alanın değerlendirilmesi ile ilgili Büyükşehir ve Şehzadeler Belediyesi olarak çalışma başlatılmış olup, alanın pazaryeri ve 1000 araç kapasiteli ücretsiz otopark olması kararlaştırılmıştır. Çalışmaların bugüne kadar başlatılamamasının nedeni, ihale mevzuatı gereği yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığından, fesih sürecinin tamamlanmasının beklenmesidir. Bu süreç yaklaşık 1 ayı bulacağından bu sürecin ardından hızla çalışmaların başlayacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız”

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:41
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