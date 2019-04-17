Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’de görev değişimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, daire başkanlıkları ile bağlı kurumu olan MASKİ’de görev değişikliklerine gitti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünde görev yapan Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Müdür ve yardımcıları ve daire başkanlarında görev değişimi yaşandı. Yapılan yeni atamalara göre Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılıklarına Ramazan Burak Aslay, Ali Öztozlu ve Ertuğrul Yıldırım getirildi. MASKİ Genel Müdürlüğü görevine MASKİ Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Şehnaz Başaran getirildi. MASKİ Genel Müdür Yardımcıları ise Gökhan Çevik, Emre Özünlü ve Erman Aydınyer isimlerinden oluştu.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları şu isimlerden oluştu; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Zeynep Alıcıoğlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Kemal Burak Gürol, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Ulvi Kaynak, Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Halis Satılmış, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Genç, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Gençoğlu, İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Aksoy

Fen İşleri Dairesi Başkanı Ali Öztozlu, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Emine Karatepe, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cevdet Üstündağ, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Sibel Alkın, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Metin Memiş, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Zafer Kasal.

MASKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanları görevleri ise şu şekilde belirlendi; İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mahmut Bilgen, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Gökhan Çevik, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Emre Özünlü, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Erman Aydınyer, Projeler Dairesi Başkanı Türkan Taş Köroğlu, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Hayri Okkalı, İçme Suyu Dairesi Başkanı Bircan Kaynak, Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Bahadır Belek.