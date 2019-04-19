Manisa BŞB Başkanı Cengiz Ergün, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti

Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan'ın da yer aldığı ziyarette başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu'na Manisalıların selamlarını iletti.

Kendisi de Manisalı olan Bakan Kasapoğlu ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden başkan Ergün, bu yıl 479'uncu kez düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne de davet etti. Ziyareti nedeniyle Başkan Ergün ve beraberindekilere teşekkürlerini ileten Bakan Kasapoğlu, Manisalı hemşehrilerine selamlarını ileterek, programının uygun olması durumunda Mesir Festivali'ne katılmaktan onur duyacağını ifade etti.

DHA