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Ege yine sallandı! Manisa Akhisar'da korkutan deprem

Manisa'nın Akhisar ilçe merkezinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

01 Mayıs 2018 Salı 19:07
Ege yine sallandı! Manisa Akhisar'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan verilere göre, bugün saat 16.15'te, merkez üssü Akhisar'ın kırsal Sazoba Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Akhisar merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

EGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR!

Gökova Körfezi'nde saat 07:03'te 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

İzmir'de 08:35'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 19:07
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