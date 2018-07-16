Manisa Akgedik Yunuskent TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018

TOKİ tarafından Manisa Akgedik Yunuskent’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 438 konutun kurası bugün yapıldı. TOKİ kura sonuçları, TOKİ Manisa Akgedik Yunuskent kura, TOKİ Manisa kura sonuçları, TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 soruları merak ediliyor. O merak TOKİ tarafından gerçekleştirilen 2+1 3+1 çekiliş sonuçlarıyla giderildi.

TOKİ yaptığı konutlarla hem dar gelirli hem de orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapıyor. Türkiye genelinde yaptğı konutlarla milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ son projesi olan TOKİ Manisa konutlarıyla da yine yüzleri güldürdü. TOKİ Manisa 1503 konut için bugün kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda çekilen kuralarda isimlerini duyan ve ev sahibi olma hayali kuranlar, gözyaşlarına boğuldu.

TOKİ MANİSA 2+1 KONUTLARI HAK SAHİPLERİ

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TOKİ MANİSA 3+1 KONUTLARI HAK SAHİPLERİ

DİĞER KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Manisa’nın Yunusemre İlçesi Akgedik Mahallesi’nde inşa edilen proje kapsamında 438 adet “Alt Gelir Grubu” konutunun hak sahipleri kura ile belirlendi. Kura töreni 16 Temmuz 2018, Pazartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projede 2+1 planında inşa edilen “Alt Gelir Grubu” 438 konuta 4’ü şehit ailesi, 188’i engelli ve 560’ı emekli olmak üzere 3 bin 503 başvuru yapıldı.

“Alt Gelir Grubu” konutlar %12, %20 peşinat ve 180, 240 ay vade seçenekleri ile satışa sunulacak. Kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşadı. 17 Temmuz 2018 Salı günü (yarın) ise “Orta Gelir Grubu” kapsamında, 3+1 planında 1.062 konutun hak sahipleri Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda kura ile belirlenecek. “Orta Gelir Grubu” kapsamında ise 1.062 konuta 17’si şehit ailesi, 215’i engelli olmak üzere 5 bin 253 başvuru yapıldı. Proje genelinde 1.523 adet konutun yanı sıra 12 derslikli ilköğretim okulu, 12 derslikli ortaokul, 25 dükkân ve 2 cami bulunuyor.

3+1 KONUTLARI İÇİN 5 BİN 389 BAŞVURU

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Yunusemre Belediyesi'nin Manisa'daki dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için başlattığı 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 2'inci etabında, hak sahipleri kura çekimiyle belirlenmeye başladı. 2'inci etaptaki 3+1 konutlar için bugün kura çekimi yapıldı. 2+1 konutlar için ise yarın (salı) kura çekilecek. Atatürk Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura çekiminden saatler önce ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, salonu doldurdu. 2'inci etaptaki 1503 konut için yaklaşık 9 bin kişi başvuru yaptı. Kura çekimine Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, TOKİ Uzmanı Eray Hatipoğlu, TOKİ Konut Kredileri Daire Başkanlığı görevlileri Enes Dönmez, Özgür Murat Demir ve Mahmut Işıner, Şehircilik Müdürü Nurettin Aytekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesi Şehzadeler Mehteran Takımı konser verdi. Spor salonunun dışına dev ekran kurularak, salona giremeyen vatandaşların kurayı takip etmesi sağlandı. 3+1 konut için ise toplam 5 bin 389 vatandaş başvurdu.