Manisa TOKİ Akgedik emekli engelli alt gelir orta gelir grubu kura çekiliş isim listesi
TOKİ Manisa Yunusemre Akgedik 2+1 daire kurası çekilişi saat 11.00 itibari ile Atatürk Spor Salonunda noter huzurunda düzenlenen törenle hak sahipleri belli oldu.İşte Manisa Yunusemre TOKİ emekli şehit yakını, dar ve orta gelir kura çekiliş isim listesi17 Temmuz 2018 Salı 13:45
TOKİ Manisa Yunusemre Akgedik 2+1 daire kurası çekilişi saat 11.00 itibari ile Atatürk Spor Salonunda noter huzurunda düzenlenen törenle hak sahipleri belli oldu. İşte Manisa Yunusemre TOKİ emekli şehit yakını, dar ve orta gelir kura çekiliş isim listesi
Manisa Akgedik TOKİ kura çekilişi ile alt gelir grubu 2+1 daireler için emeklilere 110 adet konut satın alma hakkı sağlanacak. TOKİ engelli konutları için ise alt gelir grubu için 22 konut, orta gelir grubu için ise 53 adet konut hakkı ayrılacak. Bu konutlar için ayrı TOKİ engelli başvuruları ve TOKİ emekli başvuruları kategorisinde ayrı kura çekilişi yapılacak olup ismi bu kurada çıkmayan kişiler genel kuraya bir kere daha katılma hakkı elde edecekler.
Manisa Yunusemre konutlarının 2+1 daire kurası dün çekilmiş kazananların isimleri ise şöyle olmuştu
Bahadır Akagündüz
Adnan Kaya
Tuncay Adlar
Murat Saçan
Tarık Akyön
Mahmut Bozkuy
Abdulkuddus Yamaç
Ahmet Kıvanç
Meryem Şahin
Mustafa Mutlu
Figen Demir
Emin Gürer
Abdullah Çeler
Arkın Aydın
Aylin Aksoy
Ebru Yalınkılıçlar
Mustafa Arslan
Hasan Adanır
Damla Ösmek
RefikYılmaz
İhsan Fatih Kaynar
Halil Şahin
Necla Çiftçi
Aslıhan Özel
Mustafa Darı
Emin Eroğlu
Salih Elgün
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TOKİ MANİSA YUNUSEMRE KONUTLARI 2+1 KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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