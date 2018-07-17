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Manisa TOKİ Akgedik emekli engelli alt gelir orta gelir grubu kura çekiliş isim listesi

TOKİ Manisa Yunusemre Akgedik 2+1 daire kurası çekilişi saat 11.00 itibari ile Atatürk Spor Salonunda noter huzurunda düzenlenen törenle hak sahipleri belli oldu.İşte Manisa Yunusemre TOKİ emekli şehit yakını, dar ve orta gelir kura çekiliş isim listesi

17 Temmuz 2018 Salı 13:45
Manisa TOKİ Akgedik emekli engelli alt gelir orta gelir grubu kura çekiliş isim listesi

TOKİ Manisa Yunusemre Akgedik 2+1 daire kurası çekilişi saat 11.00 itibari ile Atatürk Spor Salonunda noter huzurunda düzenlenen törenle hak sahipleri belli oldu. İşte Manisa Yunusemre TOKİ emekli şehit yakını, dar ve orta gelir kura çekiliş isim listesi

 

Manisa Akgedik TOKİ kura çekilişi ile alt gelir grubu 2+1 daireler için emeklilere 110 adet konut satın alma hakkı sağlanacak. TOKİ engelli konutları için ise alt gelir grubu için 22 konut, orta gelir grubu için ise 53 adet konut hakkı ayrılacak. Bu konutlar için ayrı TOKİ engelli başvuruları ve TOKİ emekli başvuruları kategorisinde ayrı kura çekilişi yapılacak olup ismi bu kurada çıkmayan kişiler genel kuraya bir kere daha katılma hakkı elde edecekler.

Manisa Yunusemre konutlarının 2+1 daire kurası dün çekilmiş kazananların isimleri ise şöyle olmuştu

Bahadır Akagündüz

Adnan Kaya

Tuncay Adlar

Murat Saçan

Tarık Akyön

Mahmut Bozkuy

Abdulkuddus Yamaç

Ali Yağcı

Ahmet Kıvanç

Meryem Şahin

Mustafa Mutlu

Figen Demir

Emin Gürer

Abdullah Çeler

Arkın Aydın

Aylin Aksoy

Ebru Yalınkılıçlar

Mustafa Arslan

Hasan Adanır

Damla Ösmek

RefikYılmaz

İhsan Fatih Kaynar

Halil Şahin

Necla Çiftçi

Aslıhan Özel

Mustafa Darı

Emin Eroğlu

Salih Elgün


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 13:45
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