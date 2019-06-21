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Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor

CHP’nin anketçisi olarak bilinen ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın yarışı kazanacağını bildiği halde korkudan açıklayamadığını söyleyen SONAR’ın Genel Müdür Hakan Bayrakçı, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerine artık saatler kala, seçim anketleri üzerinden yeni algı operasyonlarına devam ediyor.

21 Haziran 2019 Cuma 11:54
Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor

CHP’ye yakınlığı ile bilinen ve kıvraklığıyla hafızlara kazınan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, 23 Haziran seçimlerine artık saatler kala, yeni algı operasyonlarına başladı. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı seçim anketi ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlunun seçimi kazanacağını iddia eden Bayrakçı, şimdi de İstanbul seçimlerine yönelik yeni manipülasyonlara başladı.

Manipülasyon ondan sorulur

24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi çıktığı televizyon programlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın ilk turda yarışı kazanamayacağını ve seçimin ikinci tura kalacağını iddia eden, ancak ilk turda Erdoğan’ın yüzde 52 oy alması sonrası çıktığı televizyon programlarında seçim öncesi yaptığı tahminlerin birer algı operasyonu olduğunu ifade ederek, “Erdoğan’ın seçimi yüzde 50’nin birkaç puan kazanacağını görüyorduk ama kazanacağını söyleseydik bizi çarmıha gererlerdi” ifadelerini kullanan, Bayrakçı açık açık yalan söylediğini ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ifade etmişti. Aynı Soner Bayrakçı, İstanbul seçimlerine kala apar topar yaptığı yeni yorumda, Binali Yıldırım’ın hiçbir seçim anketinde Ekrem İmamoğlu’nun önünde olmadığını iddia ederek operasyona başladı.

Yüzü kızarmıyor mu?

Geçmiş seçimlerde açıkça kıvrak şekilde hareket ettiğini ve yalan söylediğini söylemekten çekinmeyen Soner Bayrakçı’nın hangi yüzler yeni seçim tahminlerinde bulunduğu merak ediliyor. Seçim anketlerinde AK Parti’nin oylarını olduğundan daha düşük göstermesiyle hafızalara kazınan Bayrakçı’nın son dönemde yaptığı yorumlar ile Ekrem İmamoğlu’nu pompalayan sonuçlar paylaşması geçmiş yıllarda yaptığı yalan yanlış tahminleri hatırlatıyor.

Hangi yüzle anket yayınlıyorsun sen? Yalancı anketçi yine sahnede!

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:54
  1. İstanbul
  2. SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Soner Bayrakçı
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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  • zalim analizcizalim analizci4 dk önce
    bunlar gerçek anlamda bağımsız anket şirketleri değil o sözü söyledikten sonra bakkalı kapatır kağıt toplamacılığı yaparım daha namuslu para kazanmak olur ama bunlara ver parayı arkasına geç istediğin gibi puan alırsın
  • meyyidmeyyid5 dk önce
    NE YAPSIN GARİP.böyle hile hurda yapmasa chp buna anket mi yaptırır.hoş görmek lazım.
  • Yunus 16 Yunus 16 7 dk önce
    GAVUR UN SEVDİĞİ ONAYLADIĞI ZAT LAR!!

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