Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor

CHP’ye yakınlığı ile bilinen ve kıvraklığıyla hafızlara kazınan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, 23 Haziran seçimlerine artık saatler kala, yeni algı operasyonlarına başladı. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı seçim anketi ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanacağını iddia eden Bayrakçı, şimdi de İstanbul seçimlerine yönelik yeni manipülasyonlara başladı.

Manipülasyon ondan sorulur

24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi çıktığı televizyon programlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda yarışı kazanamayacağını ve seçimin ikinci tura kalacağını iddia eden, ancak ilk turda Erdoğan’ın yüzde 52 oy alması sonrası çıktığı televizyon programlarında seçim öncesi yaptığı tahminlerin birer algı operasyonu olduğunu ifade ederek, “Erdoğan’ın seçimi yüzde 50’nin birkaç puan kazanacağını görüyorduk ama kazanacağını söyleseydik bizi çarmıha gererlerdi” ifadelerini kullanan, Bayrakçı açık açık yalan söylediğini ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ifade etmişti. Aynı Soner Bayrakçı, İstanbul seçimlerine kala apar topar yaptığı yeni yorumda, Binali Yıldırım’ın hiçbir seçim anketinde Ekrem İmamoğlu’nun önünde olmadığını iddia ederek operasyona başladı.

Yüzü kızarmıyor mu?

Geçmiş seçimlerde açıkça kıvrak şekilde hareket ettiğini ve yalan söylediğini söylemekten çekinmeyen Soner Bayrakçı’nın hangi yüzler yeni seçim tahminlerinde bulunduğu merak ediliyor. Seçim anketlerinde AK Parti’nin oylarını olduğundan daha düşük göstermesiyle hafızalara kazınan Bayrakçı’nın son dönemde yaptığı yorumlar ile Ekrem İmamoğlu’nu pompalayan sonuçlar paylaşması geçmiş yıllarda yaptığı yalan yanlış tahminleri hatırlatıyor.

Hangi yüzle anket yayınlıyorsun sen? Yalancı anketçi yine sahnede!