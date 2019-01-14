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"Manik Atak" oyunun galası yapıldı

14 Ocak 2019 Pazartesi 22:38
"Manik Atak" oyunun galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Başrollerini Devrim Yakut ve Bihter Dinçel'in paylaştığı "Manik Atak" adlı oyun, gala gösteriminde tiyatroseverlerle buluştu.

Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sergilenen oyun öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan oyuncu ve oyun yazarı Bihter Dinçel, oyuncu Devrim Yakut'la tanıştıktan sonra bu oyunu yazmaya karar verdiğini belirterek, "Oyunu Şubat ayında yazmaya başladım, araya bir dizi girdi ama Mayıs ayında oyunun yazım aşaması bitmişti. Ağustos sonu provalara başladık, sonra da böyle bir oyun çıktı ortaya. İkinci oyuncu kadının hikayesini hem bugünle hem geçmişe geri dönüşlerle anlatmaya çalıştık." dedi.

Seyircileri, duygulandıran ve düşündüren bir oyun beklediğini kaydeden Dinçel, iki oyuncunun birbirlerinin anılarını anlatmak yerine canlandırdığı, herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği bir oyun olduğunu söyledi.

Oyuncu Devrim Yakut ise oyunun sadece oyuncuları ilgilendiren bir sınırda kalmadığına dikkati çekerek, "Her meslek grubunu, her insanı ilgilendiren bir oyun olsun ve izledikten sonra seyirci arasında bu oyunu tartışsın, üzerine konuşsun istiyorduk. Öyle de oldu. Biraz romantik, biraz nostaljik, biraz öfkeli, hayat gibi işte." ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini Barış Dinçel'in üstlendiği oyunun ışık tasarımını Yakup Çartık, reji asistanlığını Hilal Keleş, sahne tasarımını Barış Dinçel, müziklerini ise Tolga Çebi yaptı.

Oyunu izlemeye gelenler arasında, oyuncu Demet Akbağ, Sedef Avcı, Seda Bakan, Uraz Kaygılaroğlu, Oya Başar, Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner de yer aldı.

Manik Atak, 21 Ocak'ta Artısahne Mecidiyeköy, 26 Ocak'ta ise Sahne Maslak'ta yeniden sahnelenecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 22:38
  1. "Manik Atak" oyunun galası yapıldı
  2. Beşiktaş Kültür Merkezi
  3. BKM
  4. manik atak

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