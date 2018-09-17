Mangkhut Tayfunu'nda ölü sayısı yükseliyor

Asya’da 2018 yılının şimdiye kadarki en şiddetli olan tayfunu Mangkhut, Filipinler’in ardından Çin’in güneyi ulaştı. Saatte 200 kilometreyi bulan hızından ve yıkıcı etkisinden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut tayfunu nedeniyle dördü Çin’de, 64’ü de Filipinler’de olmak üzere en az 68 kişi yaşamını yitirdi.

Çin’de yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Hong Kong ve Makau özel idari bölgeleri ile güneydeki Guangdong ve civar eyaletlerinde etkili olan Mangkhut nedeniyle Guangdong'da 4 kişi hayatını kaybetti.

Saatte 200 kilometre hızla esen fırtınaları tetikleyen tayfun nedeniyle ülkede 200’den fazla kişi de yaralandı.

Tayfun nedeniyle Çin’de kırmızı alarm verildi.

Guangdong’da 2,5 milyon kişi önlem amaçlı evlerinden güvenli yerlere tahliye edildi.

Tayfun nedeniyle çok sayıda uçak, tren ve feribot seferleri ile uzun mesafe otobüs yolculukları durduruldu.

Ayrıca birçok evde tayfun nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Etkili olduğu yerde ağaçları, kaldırımları, çatıları söken tayfun nedeniyle Guangdong ve Haynan eyaletleri ile Hong Kong bölgesinde eğitime ara verildi, iş yerleri kapatıldı.

Tayfunun yarın şiddetini azaltması bekleniyor.

Mangkhut, Çin’e ulaşmadan önce Filipinler’de de can kaybına neden olmuştu. Filipinler polisi, tayfun nedeniyle ölenlerin sayısını 64 olarak açıkladı.

Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.