Mangalada madalya heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve il Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ‘Büyükşehir Mangala İl Şampiyonası” final müsabakaları ve ödül töreniyle son buldu.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile öğrencileri spor yaptırmaya devam ediyor. Bu yıl 250 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedeflenen BOSE çerçevesinde 17 ilçeden 83 bin öğrencinin katıldığı Büyükşehir Mangala İl Şampiyonası’nda 200 madalya sahibini buldu. Merinos AKKM’de yapılan final müsabakaları ve ödül töreninde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zehra Sönmez, Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bürokratları ile öğretmen ve öğrenciler hazır bulundu. Zehra Sönmez, “Çocuklar oyunla büyür, oyunla gelişir. Maksadımız çocuklarımızı yarıştırmak değil, spor dolu bir gün geçirmelerini sağlamak. Öğrencilerin hem sosyal hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayatın bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlamak istiyoruz. 17 ilçede, 292 ilkokuldan, 2-3 ve 4.sınıflarda eğitim gören 83 bin öğrenci, önce kendi okullarında bir araya geldi. Ardından ilçe şampiyonasında derece elde ederek İl Şampiyonası’nda bulunmaya hak kazandılar” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez ve protokol üyeleri yapılan müsabakalar sonucu dereceye giren öğrencilere madalyalarını takdim etti.