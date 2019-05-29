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Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Erzincan’da geçimlerini mangal kömüründen sağlayan işçiler, zorlu çalışma koşullarına rağmen gece gündüz mesai yapıyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:00
Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Erzincan’da geçimlerini mangal kömüründen sağlayan işçiler, zorlu çalışma koşullarına rağmen gece gündüz mesai yapıyor.


Erzincan İliç’e bağlı Yakuplu Köyü’nde geçimlerini mangal kömüründen sağlayan mevsimlik işçiler, sabah odun toplayarak başladıkları mesailerini, odun kömürü için yaktıkları ateşin başında gece yarısına kadar devam ettiriyor. Nisan ayından bu yana günün ilk ışıklarıyla başlayan mesaileri gün boyu süren işçiler, ateş karşısında duman ve ise aldırış etmeden meşe odunundan kömür üretiyor.


Odunların yaklaşık 20 gün boyunca yakılmasıyla üretilen mangal kömürü, daha sonra satışa sunuluyor.


Şanlıurfa’dan aileleriyle ekmek parası için nisan ayı başında ilçeye gelerek çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, Yakuplu Köyü’ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir dağın eteğine kurdukları çadırda ekmek mücadelesi veriyor.


Atalarından gördükleri doğal yöntemlerle odun kömürü üreten işçiler, Orman İşletme Müdürlüğü’nün belirlediği bölgelerden elde ettikleri meşe odununu yakıp mangal kömürüne dönüştürüyor. Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan ve traktörlerle ormana ulaşmak için yolun bitimine kadar giden işçiler, yürüyerek meşelerin bulunduğu dağlık alanlara dağılıyor. Zorlu bir yürüyüşten sonra çalışma alanına gelen işçilerin kimi motorlu testereyle kimi ise balta yardımıyla mangallık kömür yapmak için meşe kesiyor. Kesilen meşeleri çadırların bulunduğu alanda kurdukları ocaklarda, 2 ila 3 hafta kontrollü şekilde ve başında nöbet tutarak yakan işçiler, daha sonra soğutma çalışması yapıyor. Bu işlemler sonucu oldukça meşakkatle elde edilen odun kömürleri, kamyonlara yüklenip alıcılarına götürülerek satışa sunuluyor.



“Vali Arslantaş’tan mangal kömürü üreticilerine sürpriz ziyaret”


Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İliç - Refahiye ilçesi arasında Sünebeli bölgesinde mangal kömürü üretimi yapan vatandaşlara sürpriz ziyarette bulundu. Kömür üretimi hakkında bilgi alan Vali Arslantaş, bereketli ve bol kazançlar diledi.


Mangal kömürü üretiminde çalışan vatandaşlar ise şöyle konuştu:


“Mayıs ayı en iyi zamandır. Kömür yapmak için bu zamanı iyi değerlendirmek gerek. O nedenle ateşin başından uzun süre ayrılmak emeğin çöpe gitmesine neden olabiliyor. Mayıs ayında bir kaç saatlik uykularla nöbetler tutup odunu kömüre çeviriyoruz. Bir odun yığınının kömüre dönüşmesi için çoğu zaman bir haftaya kadar uzayan bir süreç gerekiyor. İçin için yanan ateş odunu yavaş yavaş kömüre çeviriyor. En iyi mangal kömürü meşe ağacıyla yapılıyor. Ormandan odunların toplanması, taşınması, ayıklanması, kesilmesi, dizilmesi, kapatılması, ateşe verilmesi, kontrollü yanışla geçen bir hafta sonunda 5 ton odundan elimize 1 ton kömür geçiyor. Bunca emeğin karşılığı olan kömür daha sonra paketlenip mangalcılara ulaşıyor. Sonrası ateşi yakıp mangalı yellemek.”

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:00
  1. doğa

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