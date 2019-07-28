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Mangal ateşi otluk alanda yangına neden oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde söndürülmeyen mangal ateşinin neden olduğu otluk alandaki yangın yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.

28 Temmuz 2019 Pazar 16:19
Mangal ateşi otluk alanda yangına neden oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde söndürülmeyen mangal ateşinin neden olduğu otluk alandaki yangın yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman karayolu Yarbaşı köyü girişinde bulunan otluk alanda pikniğe gelen vatandaşların söndürmeden attıkları mangal ateşinden dolayı yangın çıktı.


Yangını gören vatandaşların ihbarıyla gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:19
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