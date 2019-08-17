Maneviyatsız beden nefsin kölesidir

Güngör Ulusoy/İzmir

Beden ile ruhu birbirinden farklı kılan en önemli özellik birinin görünür, diğerinin görünmez olmasıdır. İnsanın mevcudiyetiyle teşekkül etmiş bu iki farklı özellikteki iç içe geçmiş somut ve soyut yapılar, varlığını sürdürebilmesi için yaşarken gereksinim duydukları enerjiyi madde ve mana aleminden karşılayarak sağlarlar. O yüzden bu enerji kaynaklarının bedeni ve ruhu kirletmeyecek ve her ikisini de doyuracak özellikte olması gerekmektedir. Ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı kalabilmeleri buna bağlıdır. Aynı zamanda her ikisinin de ihtiyaç duyduğu gıdayı varlık sebeplerine uygun olarak vermek icap eder.