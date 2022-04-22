Manevi kir, itikâfla temizlenir

Zekeriya Say İstanbul

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının son 10 gününde idrak edilen ve günahlarla kirlenmiş gözleri, beyinleri temizleyerek, hastalanan gönülleri tedavi eden itikâf dönemi bereketi ve şuuruyla geldi çattı. Akit’e konuşan ilahiyatçılar, koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır camilerde yapılmasına müsaade edilmeyen itikaf sünnetinin Ramazan’ın manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi’ni tam olarak idrak edebilmek için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

İtikâf cehennemden korur

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Beşer, itikâfa hem Kur’an- Kerim’de hem de sünnette işaret edildiğini belirterek “Allah’u Teala, mukaddes kitabında, Müminlerin cami ve mescitte itikafta bulunduklarından bahseder. Peygamber Efendimiz (S.A.V) de Ramazan’ın son 10 gününü sürekli itikâfta geçirmiştir.

İtikâf, insanın kendisini Allah’a ayırmasıdır. Dünya işleriyle meşgul olmadan, fazla yemeden içmeden, sadece tefekkür ederek, zikrederek, 5 vakit namaz kılınan mescitlerde Allah’la baş başa kalmasıdır. Peygamber Efendimiz itikafla ilgili, ‘Allah için bir gece itikâfta bulunmak kul ile cehennem arasında 50 yıllık hendek açar’ buyuruyor. Yani o kadar uzaklaştırıyor cehennemi” dedi.

Mümine format fırsatı

Medrese Âlimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi ise insanlığın bugün dünya sevgisi ve dünya meşgalesinin yoğun olduğu bir hayat yaşadığına ve bu telaş içerisinde nereden gelip nereye gittiğini unuttuğuna dikkati çekerek “İtikaf, özellikle Ramazan ayının, Kadir Gecesi’nin de içerisinde bulunduğu son 10 gününde bize kısa bir süreliğine de olsa dünyanın bu hengamesinden feragat ederek Rab’bimizin evine misafir olmaya, onun kapısına kendimizi atmaya, yaratılış amacının yeniden hatırlanmasına vesile olan özel bir ibadettir. Efendimiz, Ramazan’ın son 10 gününü sürekli itikâfta geçirmiştir. Aile fertleri de aynı sünneti devam ettirmiştir. Müminler olarak bizler de bu dönemde camilere akın edip, o ruhi, manevi ve kalbi, zihni ve fikri arınmayı sağlamalıyız. Zira hayatın akışı sırasında kalbimiz günahla kirlenirken, zihnimiz ve fikrimiz de bir takım ideolojilerin kirlerine maruz kalıyor. İtikaf, tüm bu kirlerden arınmak için müminlere bir format imkanı sağlıyor” dedi.