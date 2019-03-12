Mandal, akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen "Bilim, Teknoloji, Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirilmesi ve Yeni TÜBİTAK Yaklaşımı" başlıklı konferansa katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK’ın çalışmaları ve gelecekle ilgili vizyonu hakkında akademisyenler ve öğrencilerle bilgi paylaşımında bulundu.

Prof. Dr. Hasan Mandal’ın, akademisyenler ile Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda bir araya geldiği programın açılışını Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yaptı.

Üniversitenin genel işleyişi, yeni tasarım sistemi ve uygulamaya koyduğu dönüşüm projesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Çomaklı sözlerine Atatürk Üniversitesinin kuruluş sürecine değinerek başladı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1 Kasım 1937’de Türkiye Büyük Millet Meclis’inde yasama yılı açış konuşmasında Doğu Anadolu’da büyük bir üniversite kurmanın gereğini ifade ederek, bu husustaki çalışmaları başlatma talimatı verdiğini hatırlatan Çomaklı, Doğu Anadolu’da bir üniversite kurmanın gereği yerine getirilmiş ve 7 Haziran 1957’de Atatürk Üniversitesi kurulmuştur ifadelerini kullandı.

Bu bilincin getirdiği sorumlulukla hareket ettiklerine değinen Prof. Dr. Ömer Çomaklı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Atatürk Üniversitesi son iki yıldan bu yana Yeni YÖK Sistemi Yaklaşımı ve TÜBİTAK’ın Yeni Vizyonu doğrultusunda çağdaş üniversite olma gerekleri ile akademik değerlerini, eğitim metodolojilerini ve toplumsal rolünü yeniden nasıl yapılandıracağını büyük bir ciddiyetle gözden geçirmektedir. Bu hedeflere ulaşmak üzere üniversitemizde yoğun bir çalışma, sistematik olarak yürütülmektedir. Bu çaba Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile somut bir hal almış ve önemli çıktılar üretmeye başlamıştır.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen on bir ayrı arama konferansı ile ortak akıl oluşturulmuş ve önemli çıktılar elde edilmiştir. Bugün de şehrimize teşrifleriyle bizleri mutlu eden ve TÜBİTAK’ın yeni vizyonunu birinci elden dinleme ve daha iyi anlama fırsatı sağlayan Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.”

“Yeniden Atatürk Üniversitesinde Bulunmaktan Memnuniyet Duyuyorum”

Akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ülkemizde eğitim veren üniversitelerin yaş ortalamasının çok üstünde, köklü bir eğitim kurumu olan Atatürk Üniversitesinde bir yıl aradan sonra tekrar bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

TÜBİTAK’ın yaptığı çalışmalardan bahseden Prof. Dr. Mandal, Türkiye’de 1 yıl içerisinde Ar-Ge’ye ayrılan rakamlarda yüzde 5’lik bir artış yaşandığını aktararak, "Ülkemizde Ar-Ge çalışmalarına ayrılan 32 milyar liranın yüzde 5’i olan 1,6 milyar lirayı 2017’de kurum olarak biz kullanmışız. Bir önceki yıla göre oransal artış var. Bu oranların artması lazım. 32 milyar liranın yüzde 57’si özel sektör tarafından kullanıldı, bunun 2023’teki hedefi ise yüzde 66’ya çıkmak. Yükseköğretimdeki pay ise yüzde 33’lerde." diye konuştu.

Bilgi boyutunda yenilikçi olunması gerektiğini vurgulayan Mandal, bunun için iyi bir iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. TÜBİTAK olarak yurt dışı burs programlarına da destek verdiklerini ve bu kapsamda yüksek lisans ve doktora eğitimlerine katkı sağlayacaklarını bildiren ve bu çerçevede "Sanayi Doktora Programı" başlattıklarını anımsatan Mandal, "33 üniversite ve 77 firmanın iş birliğiyle 4 yıllık burs desteği ve 3 yıllık da istihdam süresi olmak üzere 7 yıllık program hazırladık” dedi.

Akademisyenler ile gerçekleştirilen söyleşinin ardından Kültür Merkezi Mavi Salonda öğrenciler ile buluşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Kariyer Planlaması ve Başarı" konusunda bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşarak Atatürk Üniversitesi ziyaretini tamamladı.