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’Manda Evi’ açılıyor

BEBKA, Millî Parklar ve Mustafakemalpaşa Belediyesi paydaşlığı ile yürütülen Bursa Kırsalında Eko-Agro Turizm projesi ’Karaoğlan Manda Evi’ açılış için gün sayıyor.

09 Temmuz 2019 Salı 17:21
’Manda Evi’ açılıyor

BEBKA, Millî Parklar ve Mustafakemalpaşa Belediyesi paydaşlığı ile yürütülen Bursa Kırsalında Eko-Agro Turizm projesi ’Karaoğlan Manda Evi’ açılış için gün sayıyor.


Doğa Koruma ve Millî Parklar 2. Bölge Müdürlüğü’nün, BEBKA ve Mustafakemalpaşa Belediyesi iş birliğiyle ile başlattığı kırsal projenin pilot köyü Karaoğlan Manda Evi, 12 Temmuz Cuma günü saat 14:30’da açılıyor. Bölgenin en büyük manda popülasyonuna sahip mahallesi Karaoğlan’da hayata geçirilen projeile manda yetiştiriciliği, turizm ve pansiyonculuk eğitimi alan yaşları 20-60 arasında değişen ve çoğunluğu kadınlardan oluşan 60 kişi sertifika alacak. Manda ile ilişkili ürünlerin satışının gerçekleştirileceği lezzet noktasında yöresel ürünlerin tanıtımı yapılacak.


Kırsalda sürdürülebilir kalkınmaya vurgu yapan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Eko-Agro turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve ekosistemin sağlıklı işleyebilmesi için çok önemli bir değer olan manda yetiştiriciliğinin gerçekleştirildiği Karaoğlan mahallesinde Millî Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, BEBKA ve belediyemiz iş birliği ile hem köyden kente göçü engelleyeceğiz, hem de bölgeye ziyaretçi çekerek manda ile ilişkili doğal ürünlerin tanıtımı ve satışını gerçekleştirerek bölge halkına daha çok gelir sağlayacağız" dedi.


12 Temmuz Cuma günü saat 14:30’daki programda mehter konseri, proje tanıtımı, sertifika töreni, manda evinin açılışı ve mahalli lezzetlerin tanıtımı yapılacak.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:21
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