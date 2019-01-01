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Manchester'da yılbaşı gecesi bıçaklı saldırı

Tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı- Saldırgan gözaltına alınırken terörle mücadele polisi soruşturma başlattı

01 Ocak 2019 Salı 15:07
Manchester'da yılbaşı gecesi bıçaklı saldırı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Manchester kentinde tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Manchester’daki Victoria tren istasyonunda dün gece meydana gelen saldırıda, biri polis 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

Saldırganın çevredeki polisler tarafından biber gazı ve elektrik şoku ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Açıklamada olayın terörle mücadele birimi tarafından soruşturulduğu ifade edildi.

Machester’da geçen yıl bir konser salonu dışındaki bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 15:07
  1. bıçaklı saldırı
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