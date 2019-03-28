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Manchester United'dan Solskjaer'e 3 yıllık sözleşme

28 Mart 2019 Perşembe 12:28
Manchester United'dan Solskjaer'e 3 yıllık sözleşme

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlüğe getirilen Ole Gunnar Solskjaer ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2018'in aralık ayında görevden alınan teknik direktör Jose Mourinho'nun yerine geçici olarak getirilen Manchester United'ın eski futbolcusu Solskjaer ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce Molde ve Cardiff City kulüplerini çalıştıran 46 yaşındaki Norveçli teknik adam, United'ın başında çıktığı maçlarda 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Manchester United formasını 1996'dan 2007'ye kadar giyen Solskjaer, 366 maçta 126 gol atmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:28
  1. Futbol
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  4. Ole Gunnar Solskjaer

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