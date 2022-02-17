Manchester United'da Ronaldo krizi

İngiltere Premier Lig'de 43 puanla 4. sırada yer alan ve zirveden uzak kalan Manchester United ile ilgili yeni iddialar çıkmaya devam ediyor.

12 yıllık aranın ardından Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, Old Trafford'da zaman zaman tartışmaların odak noktasında yer alıyor.

İngiliz basınından Metro'nun haberine göre Cristiano Ronaldo'nun mutlu olmadığı ve takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu. Bu haberlere göre Manchester United soyunma odasında Ronaldo'dan memnun olmayan ve hatta korkan futbolcular var.

Bunun yanında Bild'in haberine göre Harry Maguire ve Marcus Rashford gibi İngiliz futbolcular, sezon başında takıma geri dönen Cristiano Ronaldo'nun Manchester United soyunma odasının lideri olmak istemesinden rahatsızlık duyuyor.

İddiaların üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Marcus Rashford ise "Lütfen ayrılık aramaktan vazgeçin" ifadelerini kullandı.