Manchester United Arsenal maçı canlı takip
İngiltere Primier Lig'in 7. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İşte, Manchester United Arsenal maçının canlı takibi...30 Eylül 2019 Pazartesi 22:01
İngiltere Primier Lig'in 7. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İşte, Manchester United Arsenal maçının canlı takibi...
CANLI MAÇ SKORU: 0-0
Manchester United: David de Gea, V. Lindelöf, H. Maguire, A. Young, A. Tuanzebe, P. Pogba, J. Lingard, Andreas Pereira, D. James, S. McTominay, M. Rashford
Arsenal: B. Leno, S. Papastathopoulos, C. Chambers, David Luiz, S. Kolašinac, L. Torreira, M. Guendouzi, G. Xhaka, P. Aubameyang, N. Pépé, B. Saka
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