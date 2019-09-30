Manchester United Arsenal maçı canlı takip İngiltere Primier Lig'in 7. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İşte, Manchester United Arsenal maçının canlı takibi...

İngiltere Primier Lig'in 7. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İşte, Manchester United Arsenal maçının canlı takibi... CANLI MAÇ SKORU: 0-0 Manchester United: David de Gea, V. Lindelöf, H. Maguire, A. Young, A. Tuanzebe, P. Pogba, J. Lingard, Andreas Pereira, D. James, S. McTominay, M. Rashford Arsenal: B. Leno, S. Papastathopoulos, C. Chambers, David Luiz, S. Kolašinac, L. Torreira, M. Guendouzi, G. Xhaka, P. Aubameyang, N. Pépé, B. Saka

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