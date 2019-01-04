Manchester City, Liverpool'u iki golle geçti





İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Manchester City, sahasında Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

Son şampiyon ve bu sezon ligin en fazla gol atan takımı Manchester City, 21. haftanın kapanış mücadelesinde, 29 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen ve ligin en az gol yiyen takımı Liverpool ile Etihad Stadı'nda karşılaştı.

İki takımın da temkinli başladığı karşılaşmada ilk tehlikeli atak Liverpool'dan geldi. 18. dakikada Muhammed Salah'ın pasıyla ceza alanına giren Sadio Mane'nin vuruşunda top yan direkten döndü. John Stones'un müdahalesinde kaleci Ederson'a çarparak tekrar kaleye giden topu Stones son anda uzaklaştırdı.

Manchester City aradığı golü 40. dakikada buldu. Sol kanattan gelişen atakta Bernardo Silva'nın çıkardığı topla buluşan Sergio Agüero'nun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak rakip kaleye gitti ve ev sahibi ekip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Lig maçlarında kariyerinin 250. golünü kaydeden Arjantinli yıldız Agüero, Etihad Stadı'nda Liverpool ile oynadıkları 7. maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.





- Galibiyeti Sane getirdi





Karşılaşmanın 64. dakikasında Liverpool, Roberto Firmino'nun golüyle skorda eşitliği sağladı. Ceza alanında Robertson'un sol taraftan gönderdiği topu kafayla tamamlayan Brezilyalı futbolcu durumu 1-1 yaptı.

Manchester City, bu golden 8 dakika sonra yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Raheem Sterling'in pasıyla hareketlenen ve sol çaprazdan ceza alanına giren Leroy Sane'nin yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1. Kalan dakikalarda skoru koruyan ev sahibi ekip, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetin ardından puanını 50'ye çıkaran ikinci sıradaki Manchester City, ligdeki ilk mağlubiyetini elde eden Liverpool ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.

Manchester ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, Alman meslektaşı Jurgen Klopp'a karşı kariyerinin 6. galibiyetini aldı.

Manchester City karşılaşmaya Ederson, Stones, Kompany (Dk. 88 Otamendi), Laporte (Dk. 86 Walker), Danilo, Fernandinho, Silva (Dk. 65 İlkay Gündoğan), Bernardo, Sane, Sterling ve Agüero, Liverpool ise Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson, Henderson, Wijnaldum (Dk. 86 Sturridge), Milner (Dk. 57 Fabinho), Salah, Firmino ve Mane'den (Dk. 77 Shaqiri) oluşan on biriyle başladı.