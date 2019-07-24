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Manavgat’taki cinayetin ardından kıskançlık çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde birlikte yaşadığı genç kadını 20 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
Manavgat’taki cinayetin ardından kıskançlık çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde birlikte yaşadığı genç kadını 20 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi. Şahsın cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği öğrenildi.


Kumköy turizm bölgesinde bir otelde garson olarak çalışan Halime Şenal’ı (31), 20 yerinden bıçaklayarak öldüren ve olaydan kısa bir süre sonra jandarma tarafından saklandığı yerde yakalanan Ümit G. adliyeye çıkarıldı. 2 evliliğinden 2 çocuğu bulunan Halime Şenal’ın, birlikte yaşadığı evli ve 3 çocuk babası Ü.G.’den de 10 aylık bir bebeğinin olduğu öğrenildi. Halime Şenal’ın 10 aylık bebeğine de Ü.G.’nin resmi nikahlı eşinin baktığı kaydedildi.


Pres ustası olarak çalışan Ü.G.’ninkısa süre önce işinden ayrıldığı Halime Şenal ile arasında 10 aylık bebeğe bakmama ve kıskançlık yüzünden tartışmalar çıktığı ileri sürüldü. Ü.G.’nin Halime Şenal’ın hakaret içerikli, küçük düşürücü söylemleri üzerine olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
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