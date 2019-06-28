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Manavgat’tazincirleme kaza: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Rus vatandaşı yaralandı.

28 Haziran 2019 Cuma 15:11
Manavgat’tazincirleme kaza: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Rus vatandaşı yaralandı.


Kaza, Ilıca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göreİnönü Bulvarından gelip Ilıca merkez istikametine gitmekte olan B. A.’un kullandığı 06 AD 244 plakalı otomobil ile Demokrasi Bulvarında seyir halindeki D.G.D.’nin kullandığı 07 LG 489 plakalı araçkavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç kavşakta beklemekte olan Rus uyruklu R. P.’nin kullandığı 07 LTN 17 plakalı araca çarptı.


Kazada, 07 LTN 17 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan araç sürücüsünün eşi Rus vatandaşı Svitleha Palmntovn yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:11
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