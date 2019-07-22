Manavgat’ta trafik kazası: 2 yaralı Antalya’nın Manavgat ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Ali Yücel Caddesi’nde M.T. idaresindeki07 HFR 70 plakalı otomobil ile S.Ü.’nün kullandığı 07 LHU 50 plakalı otomobil Askerlik Şubesi kavşağında çarpıştı. KazadaM.T. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ü. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.