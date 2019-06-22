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Manavgat’ta trafik kazası: 1’i çocuk, 7 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk7 kişi yaralandı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:27
Manavgat’ta trafik kazası: 1’i çocuk, 7 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk7 kişi yaralandı.Yaralı hamile kadın, güneşlik ile güneşten korundu.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Çenger kavşağında meydana geldi. Serdar G.’nin kullandığı 40 AAF 843 plakalı hafif ticari araç ile Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Gönül K. idaresindeki34 BTF 300 plakalı otomobil kavşak sistemindeçarpıştı.Araçlarda bulunan ve yaralanan 3’ü kadın, 1’i çocuk olmak üzere 7 yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Ayağından yaralanan bir kadını, vatandaşlar aracın güneşliğiyle güneşten korumaya çalıştı. Kazada, araç sürücüleriSerdar G., ve Gönül K.ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yiğit G.,Selin G.,Serdar G., Aygül S.,Kuddusi S. ve Emirhan K. yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat’takihastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:27
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