Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobile çarptıktan sonra devrilen kapalı kasa kamyonetteki sürücü yaralandı.31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:09
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobile çarptıktan sonra devrilen kapalı kasa kamyonetteki sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Emek Mahallesi 3020 Sokak üzerinde meydana geldi. Yusuf Buğra A. idaresindeki07 LC 178 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı sokak üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet K.’nın kullandığı 07 ABJ 946 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, çarpmanın şiddetiyle yol ortasında devrilen kamyonetin sürücüsü Yusuf Buğra A., yaralandı.Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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