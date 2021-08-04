Manavgat'ta tehlikeli provokasyon! 'Yangına müdahale yok' dedi muhalif medya kayda aldı! Görüntülerse bambaşka şey söyledi...

Manavgat'ta bir kadın, yangın bölgesinde yapılan röportajda, devletin önlem almadığını ve itfaiye dahil hiçbir ekibin olmadığını iddia etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, kadına tepki gösterirken çevredeki görevlileri göstererek kadını yalanladı.

Türkiye yangınla mücadele ediyor

Türkiye, bir haftadır devam eden orman yangılarıyla mücadeleyi büyük bir titizlikle sürdürüyor. Yangınların sekizinci gününde ekipler, ilk andan itibaren alevlere karşı koymak için hem havadan hem de karadan cansiperane bir şekilde mücadele ediyor.

Yangın söndürmede TOMA'larda görev alıyor

Alevleri kontrol altına alma çabaları kapsamında, helikopterler taşıdıkları suyla yangınların çoğunu kontrol altına alırken karadan TOMA'lar ve itfaiye araçları denizden de yangın söndürme gemileri bu mücadeleye dahil oldu.

Tüm bunlara rağmen başta sosyal medyada olmak üzere muhalif medya kuruluşlarında, devletin mücadelesini karalama kampanyaları başladı.

'Sahada ekip yok' diyen kadını başka vatandaş yalanladı

Manavgat'taki yangında röportaj veren bir kadın, hiçbir önlem alınmadığını ve bölgede itfaiyenin olmadığını ifade ederek provokatif söylemlerde bulundu.

Röportajı ve çevreyi kayda alan başka bir vatandaş, sahadaki itfaiyeleri ve TOMA'ları göstererek, kadının tüm yalanını ortaya çıkardı.

"Helikopterler de biri geliyor diğeri gidiyor"

"Daha bu millet ne yapsın" diye isyan eden vatandaş, bu provokasyonu kayda alırken şu ifadeleri kullandı:

"Şu an bir bayan ortalığı karıştırmak adına hiçbir önlem alınmadığını hiçbir itfaiye ekibinin veya hava aracının yangına müdahale etmediğini söylüyor. Görüyorsunuz! Oysa ki devletin tüm imkanları burada hazır bekliyor. Helikopterler de biri geliyor diğeri gidiyor. Daha bu millet ne yapsın.

İşte bunun gibiler de ortalığı karıştırmak adına gelip bağırıp çağırıp bazılarının istediği emellere ulaşmak için çalışmalar yapıyor. Başarısız olacaklar."