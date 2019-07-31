0553 313 94 23

Manavgat’ta otomobil bisikletli çocuğa çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:53
Manavgat’ta otomobil bisikletli çocuğa çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametine ilerleyen Dilek G. idaresindeki07 AFK 252 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi’ne çıkan 7 yaşındaki Halil İbrahim Kır’ın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada yaralanan Kır, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın meydana geldiği kavşakta kaldırımda park halindeki aracın otomobil ve bisikletin görüş açısını kapattığı, kazanın meydana gelmesinde neden olduğu görüldü. Otomobilin çarptığı bisikletli çocuğun yanındaki bir başka çocuğun ise son anda otomobilin önüne çıkmaktan kurtulduğu görüntülere yansıdı.


Görüntüleri izleyen trafik ekipleri, araç sahibine kaldırıma park etmek ve kazaya sebebiyet vermekten cezai işlem uyguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ormanlık alandaki yangın korkuttu
    1. Ormanlık alandaki yangın korkuttu
    2. Pençe Harekâtı’nda silah, mühimmat ve..
    3. Osmangazi’den vatandaşa kapı kapı..
    4. Hilton ve Alshaya Group, 70 Hampton by..
    5. Afganistan'da öldürülen ABD'li asker..
    6. FETÖ'nün mahrem imamına 12 yıl hapis
    7. Kadın ve gençlik merkezi..
    8. Kurban pazarlarında hayvanlar erken..
    9. CHP'li başkandan kardeş torpiline..
    10. Lübnanlı din adamları siyasilere ülke..
    11. Ceren Çınar Nilüfer Belediyespor’da
    12. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi
    13. Dikmen’deki orman yangınına..
    14. Vatandaşlardan Başkan Avcı’ya teşekkür..
    15. Aydın’da 294 öğrenci sosyal çalışma..
    16. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    17. Mahalle sakinleri ellerinde sopalarla..
    18. Bölge halkı isyan etti:..
    19. "Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği..
    20. Cahit Turhan: İki stratejik kuruluş..
    21. Minibüsün çarptığı kadın ağır yaralandı
    22. Çiğ badem kemik erimesini önlüyor |..
    23. Pençe Harekatı
    24. Erdoğan yeni MİT yerleşkesini inceledi
    25. "Anayasa Komitesi'ne ilişkin yakın..
    26. Aç karnına su içmenin inanılmaz..
    27. Komşusuna ’ismimizi verdin’ deyip..
    28. Yeşilyurt Mahallesinde içme suyu hattı..
    29. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    30. Parklarda bakım, onarım ve düzenleme..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"