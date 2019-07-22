Manavgat’ta ot çalı yangını korkuttu Antalya’nın Manavgat ilçesindeki ot çalı yangını büyümeden söndürüldü.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki ot çalı yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Side Mahallesi 1640 Sokak Kemer Bulvarı yol kenarındaot ve çalılık alandan duman çıkan vatandaşlar durumu 112 AcilÇağrı Merkezi’ne bildirdi.Kamış ve makilik alandaki yangın özellikle kamışlar arasında bulunan otomobil lastiklerinin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Side ve Manavgat’ta bulunan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yanan bölgenin yakınındabulunan kömür deposu ve evler büyük tehlike atlattı.

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