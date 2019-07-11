Manavgat’ta orman yangını
Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 2,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.11 Temmuz 2019 Perşembe 12:18
Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 2,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Yangın, tarihi adıyla Zerk, günümüzdeki adıyla Altınkaya Mahallesi Oluk mevki’indeki ormanlık alanda gecebaşladı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangına 2 yangın söndürme helikopteri, 1 dozer, 10 arazöz ve 40 orman işçisi müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılırken yangında 2,5 hektar kızıl ve kara çam ormanının zarar gördüğü bildirildi.
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