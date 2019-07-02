Manavgat’ta orman yangını (1)

Antalya’nan Manavat ilçesinde orman yangını çıktı.
02 Temmuz 2019 Salı 17:19
Antalya’nan Manavat ilçesinde orman yangını çıktı.
Manavgat’ın Oymapınar Mahallesi’nde başlayan ve çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 20 arazöz ve 6 helikopterle müdahale ediliyor.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:19
YORUM YAZ