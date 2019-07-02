Manavgat’ta orman yangını (1) Antalya’nan Manavat ilçesinde orman yangını çıktı.

Antalya’nan Manavat ilçesinde orman yangını çıktı.

Manavgat’ın Oymapınar Mahallesi’nde başlayan ve çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 20 arazöz ve 6 helikopterle müdahale ediliyor.

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