Manavgat’ta Orman Haftasında Sarılar Mahallesinde ağaç dikildi

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlamaları seçim yasaklarının başlaması nedeniyle ağaç dikme etkinliği olarak gerçekleştirildi. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 10 Haziran 2018 tarihinde Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarının 2 tarafında çıkan yangında zarar gören bölgede düzenlenen etkinlikte, öğrencilere fidan, kuş kafesi, dergi, CD ve benzeri şeyler dağıtıldı.

Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aşur Eker, Oda başkanları, STK temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı törende konuşan Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, " Bugünün amacı ormanların korunması, geliştirilmesi ve çok yönlü faydalarının halka duyurulması, bu yöndeki ilginin artırılması olarak özetlenebilir. Dünya topraklarının yaklaşık yüzde otuzu ormanlarla kaplıdır. Bu oran giderek azalmaktadır. Son 45 yılda ormanlık alanlarımızda 2 milyon ha kadar artış olmuştur. Şubat ayında açıklanan OECD raporunda bu husus teyit edilmiştir. Türkiye, orman yangınları ile mücadelede Akdeniz ülkeleri arasında en başarılı ülkelerden biri kabul edilmektedir.Arkamızdaki ormanlık alanın 10 Haziran 2018 tarihinde şiddetli rüzgarın olduğu bir havada 1,8 hektarlık kısmı yanmıştı. Yangına çok kısa sürede 16 arazöz, 1 helikopter ve 1 dozer ile müdahale edilmiş, yangın rüzgarla 4 ayrı noktaya ilerlediği halde kontrol altına alınarak söndürülmüştür.Jandarma komutanlığımız ile yapılan ortak çalışma sonrasında 14 yaşında olan bir şüpheli tespit edilmiştir. dedi.

Çalış’ın konuşmasının ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan çukurlara öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından ağaç dikimi gerçekleştirildi.