Manavgat’ta motosiklet yaya geçidinde turiste çarptı Antalya’nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinden geçen kadın turist motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinden geçen kadın turist motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Antalya Caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Yaya geçidinden eşiyle birlikte karşıya geçmeye çalışan Polonya uyrukluDaria Tselishceva’ya, Mehmet Z. E.’ninkullandığı plakasız motosiklet çarptı. Yaralanan turist, trafik polisleri ve vatandaşlar tarafından bir sandalyeye oturtularak sakinleştirilmeye çalışıldı. Hamile olduğu belirlenen ve ambulansla hastaneye kaldırılan turistin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.