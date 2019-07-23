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Manavgat’ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Antalya’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

23 Temmuz 2019 Salı 18:04
Manavgat’ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Antalya’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye kaza, Çolaklı Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi.Evrenseki’denGündoğdu istikametine seyir halindeki D.Ö.’nün kullandığı 07 LSA 31 plakalı otomobil, yaya geçidinden yola çıkan Tayfun İ.’nin kullandığı 07 NIF 93 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tayfun İ., 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat devlet Hastanesine kaldırıldı. Tayfun İ.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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