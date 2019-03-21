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Manavgat’ta küçükbaş hayvan hırsızlığına 3 tutuklama

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 18 keçiyi çalarak başkasına sattıkları gerekçesiyle 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Mart 2019 Perşembe 13:38
Manavgat’ta küçükbaş hayvan hırsızlığına 3 tutuklama

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 18 keçiyi çalarak başkasına sattıkları gerekçesiyle 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre Mustafa Özden isimli vatandaş, hayvanlarını saydığında 18 adet keçisinin olmadığını fark etti. Hayvanların araziye dağıldığını düşünerek herhangi bir yere müracaatta bulunmayan Özden, tüm aramalara rağmen hayvanlarını bulamayınca jandarmaya şikayette bulundu.


Jandarmanın yaptığı çalışma sonunda hayvanları çaldıkları tespit edilen Zeki G, Mustafa Ş.G. ve Halil İ. A. gözaltına alındı. İfadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler çaldıkları hayvanları Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi’nde T.K. isimli kişiye sattıklarını söyledi. T. K, hırsızlık malı bilerek satın almak suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken T.K. tarafından başka şahıslara satıldığı tespit edilen hayvanların toplandıktan sonra sahibine teslim edileceği bildirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:38
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