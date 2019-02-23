Manavgat’ta konteyner yangını Antalya’nın Manavgat ilçesinde içerisinde 4 adet ranza bulunan konteyner nedeni belli olmayan şekilde yandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde içerisinde 4 adet ranza bulunan konteyner nedeni belli olmayan şekilde yandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Hatipler Mahallesi’nde bir işyerinin önünde bulunan, işyerinde çalışan personelin kaldı tahmin edilen konteyner çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Konteynerden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye’sine bildirdi. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının ardından yapılan incelemede konteyner içerisinde 4 adet ranza ve yatakların bulunduğu, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

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