Manavgat’ta ıslanan halı kavgası kanlı bitti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ıslanan halı sebebiyle iki komşu arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Kendisini darp ettiğini iddia eden kişi, komşusunu ruhsatsız tabancasıyla vurarak ağır yaraladı.

Olay Kasaplar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre merdiven yıkarken ıslanan halı yüzünden F.A. ile komşusu E.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu F.A, yanında bulunan ruhsatsız tabancasıyla E.D.’ye ateş etti. Ağır yaralanan E.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. F.A. olay yerinde Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalanırken olay yerinde 8 adet boş kovan ve 3 adet deforme olmuş mermi çekirdeği ele geçirildi.

Şüpheli F.A. ifadesinde; aynı apartmanda karşılıklı dairelerde oturdukları E.D.’yi, merdiven yıkama sırasında girişteki halısının ıslanması nedeniyle daha dikkatli olunması hususunda uyardığını, E.D.’nin buluşmak istediğini ve ıslanan halıyı göstermesini istediğini belirtmesi üzerine halıyı gösterdiği sırada itekleyerek kendisini darp ettiğini, kurtulmak için yanında bulunan ruhsatsız silahını çıkartarak ateşlediğini iddia etti.

F.A, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.