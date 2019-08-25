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Manavgat'ta iğrenç olay! Kız çocuğuna markette cinsel istismar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir market işletmecisi küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiylegözaltına alındı. 48 yaşında olan market işletmecisi H.K., Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 07:00
Manavgat'ta iğrenç olay! Kız çocuğuna markette cinsel istismar

Edinilen bilgiye göre, anne C.K., 13 yaşındaki kızı M.İ.’yi 1.5 yaşındaki kardeşiyle birlikte bez almak üzere sürekli alışveriş yaptıkları markete gönderdi. Bir süre sonra aradığı markayı bulamadığını belirterek geri gelen M.İ., annesine, bir daha bu markete gitmeyeceğini, marketçinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Kızının söyledikleri karşısında şaşkına dönen anne C.K., kızıyla birlikte markete gelerek, market işletmecisi H.K.’ye kızına nasıl bu şekilde davrandığına dair hesap sordu. Anne C.K., jandarmayı arayarak H.K.’dan şikayetçi oldu. İşyerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Jandarma, H.K.’yi gözaltına aldı. H.K., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya cezaevine gönderildi.

Anne c.k.: "Bu işin peşini bırakmayacağım"

Kızını her zaman olduğu gibi markete alışveriş için gönderdiğini belirten anne C.K. "Kızım bir süre sonra istediğim bezi bulamadığını belirterek geri geldi. Bende başka şeylerde alacağımı belirterek yolun karşısındaki markete gitmeye karar verdim. Kızımla ve küçük çocuğumla birlikte evden çıkıp söz konusu marketin yanına geldiğimizde kızım bana, bir daha bu markete gelmeyeceğini, market sahibinin kendisini sürekli rahatsız ettiğini söyledi. Bana market sahibinin birkaç kez kendisini sıkıştırıp sarıldığını söyleyince hemen marketten içeri girdim. Market sahibi H.K., beni karşısında görünce bir yanlış anlama olduğunu söyledi. Ne hakla benim kızıma sarılıp öptüğünü sorduğumda bir daha yapmayacağını belirterek, defalarca özür diledi. Eşime ve jandarmaya söylememem için bana yalvardı. Hemen eşimi ve jandarmayı aradım. Jandarma ekipleri gelip güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra şahsı karakola götürdü. Biz de gidip şikayetçi olduk. Antalya’da psikolog eşliğinde kızımın ifadesi alındı. H.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şimdilik adalet yerini buldu. H.K.’nin yaptıklarının sadece kızımla sınırlı kaldığına inanmıyorum. Benim kızım cesaretini toplayıp olanları bana anlattı. Diğer çocukların ailelerinden korktukları ya da çekindikleri için anlatamadıklarına inanıyorum. Bugün benim çocuğumun başına gelen yarın başka çocukların başına gelmesin diye bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağım. Bu şahsın hak ettiği cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağım" dedi.

Yaşadığı olayın her çocuğun başına gelebileceğini belirten M.İ., "Bugün benim yaşadığımı yarın bir başka arkadaşım yaşayabilir. Ben başına böyle bir olay gelen çocuğun korkmadan, çekinmeden anne-babasına durumu anlatmasını istiyorum. Anne-babanın da çocuğuna kızıp bağırmadan olayı araştırmasını ve böylelikle bu tür insan bile diyemeyeceğim varlıkların hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 06:58
  1. Antalya
  2. cinsel istismar

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