0553 313 94 23

Manavgat’ta hırsızlık şüphelileri yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobile aldıkları kişiyi darp edip eşyalarını aldığı iddia edilen 6 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:06
Manavgat’ta hırsızlık şüphelileri yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobile aldıkları kişiyi darp edip eşyalarını aldığı iddia edilen 6 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 gün önce gece yarısı İ.K’nın bindiği bir otomobilde darp edilip eşyalarının alınması üzerine geniş çaplı inceleme başlattı.Olayın yaşandığı bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler,şüphelilerin M.V., D.K., K.A., S.E., U.Y. ve S.G. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda K.A., S.E., U.Y. ve S.G. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.E. tutuklanırken, K.A.ve S.G. isimli bayan şüphelilere denetimli serbestlik uygulandı. U.Y. ise serbest bırakıldı.


Olaya karıştıkları belirlenenM.V. ve D.K. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz"
    1. "Yeni bir siyaset anlayışını..
    2. Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı
    3. PKK'lı teröristleri tedavi eden..
    4. Mikroskop eğitimi tamamlandı
    5. Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürü..
    6. Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Emin..
    8. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    9. Rusya, INF Anlaşması’nın sonlandığını..
    10. Yusuf Kaplan’dan eğitimde millileşme..
    11. Kaçak tur satışı yapanlara göz..
    12. El emeği ürünler her cumartesi..
    13. Ahmet Ağaoğlu: "Lille’in Yusuf Yazıcı..
    14. Kırsal kalkınma destekleri başladı
    15. Bu cezaevinde her şey organik
    16. Başkan Altay’dan yanan silah..
    17. Almanya'dan Çin'e motosikletle..
    18. THK Üniversitesi, Çin hava yolu..
    19. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler..
    20. Hatay’da 10 düzensiz göçmen yakalandı
    21. Ağrı’da kurban kesim ücretleri belli..
    22. Büyük davalar, büyük çilelerle kaimdir
    23. İGA'dan açıklama
    24. MHP İl Başkanı Karataş, sendika..
    25. Özel sporcu Muhsine Gezer'den altın..
    26. Gaziantep gastronomisi Gastroantep..
    27. Robert Kennedy'nin torunu 22 yaşında..
    28. Eğirdir’de turizm hareketliliği
    29. Hayır için verilen para geri alınır mı?
    30. Boris Johnson ülkesinde ilk darbeyi..
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin