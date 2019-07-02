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Manavgat’ta Dragon Şenliği düzenlenecek

Manavgat Belediyesi 6.

02 Temmuz 2019 Salı 17:19
Manavgat’ta Dragon Şenliği düzenlenecek

Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano Şenlikleri 4-5-6 Temmuz 2019 tarihlerinde Titreyengöl’de düzenlenecek.


Manavgat Belediyesi ve(TİSOYAB) Titreyengöl Sorgun Turizm Yatırımcıları Birliği işbirliği düzenlenecek olan Dragon Şenlikleri’ne katılacak olan takımlar belirlenmeye başladı. Dragon Şenlikleri’ne katılmak isteyen takımların en geç 3 Temmuz Çarşamba gününe kadar [email protected] adresine başvurmaları gerektiği belirtildi. Manavgat’ın Sorgun Mahallesi’nde 1. Derece Doğal Sit Alanı Sorgun Ormanı içerisinde doğal bir göl olan Titreyengöl’de kano festivalinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla hazırlıklar ve temizlik çalışmaları da büyük bir titizlikle yürütülmeye devam ediyor.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Dragon Şenliklerine tüm Manavgat halkını davet etti. Başkan Sözen, “Her kesimden kent halkımızı ve özellikle gençlerimizi sporun her dalına yöneltmeye çalışıyoruz. Dragon yarışlarının ise farklı bir boyutu var. Hem turizme canlılık getiriyoruz, hem sportif etkinlik düzenlemiş oluyoruz, hem de eşsiz güzellikteki Titreyengöl’ün tanıtımına katkı yapmış oluyoruz. Bu yüzden çok önemsediğimiz dragon şenliklerimize tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:19
  1. doğa

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