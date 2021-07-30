Manavgat'ta dehşete düşüren görüntü! Alevler ortasında kaldılar
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın günlerdir söndürülemezken bir video dehşete düşürdü. Manavgat'ın Tilkiler köyünde köylülere yardım etmek isteyen 4 esnaf alevlerin ortasında kaldı. İçinde bulundukları aracın üzerine kıvılcımların düştüğü vatandaşların panik anları kameraya yansıdı.
Orman yangınından etkilenen Manavgat'ın Tilkiler köyünde oturanlara yardım götürmek üzere yola çıkan 4 esnaf, yolun iki yanını kaplayan alevlerin arasında kalarak ölümden döndü.
4 esnaf yangın mağdurlarına yardım etmek istedi
Antalya'da esnaf Uğur Polat, dün akşam arkadaşları Mahmut Aktan, Murat Kurt ve Ali Oğuz ile birlikte Manavgat'ta çıkan yangından etkilenen Tilkiler köyü sakinlerine yardım etmek istedi.
4 esnaf, pide, ayran, su gibi gıda malzemelerini götürmek için yola çıktı.
Alevlerin ortasında kaldılar
Uğur Polat'ın kullandığı 34 CVN 425 plakalı hafif ticari araç, köye 500 metre kala yolun her iki tarafındaki ormanlık alanı saran alevlerin arasında kaldı.
Kıvılcımlar aracın üzerine düştü
Alevlere rağmen bir süre ilerleyen 4 arkadaş, yolun tamamen kapanmasıyla büyük panik yaşadı. Uğur Polat, aracı durdurup, geri giderek alevlerden uzaklaşmaya çalıştı.
Bu sırada ormanlık alandan sıçrayan kıvılcımlar ve yanan ağaç parçaları aracın üzerine düştü.
Panik anları kameraya yansıdı
Büyük tehlike atlatan 4 esnaf, geri dönüp hızla bölgeden uzaklaşarak ölümden dönerken, yaşadıkları panik cep telefonu kamerasına yansıdı.