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Manavgat’ta çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:12
Manavgat’ta çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.


Hakkında "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından toplam 7 yıl hapis cezası bulunan İ.K., "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K., "silahlı tehdit" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan R.A., "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.K., "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplamda 3 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.U., yakalandı.


Şüpheliler, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:12
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