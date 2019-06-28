Manavgat’ta binler ’Duman’la buluştu

9’uncu Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali kapsamında sahne alan Duman grubu, izleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Konseri 20 bini aşkın kişi izlerken yüzlerce kişi de alana giremeyerek geri döndü.

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen 9’uncu Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali, Boğaz Otel kamping alanında devam ediyor. Yerli ve yabancı 5 bin motosikletlinin katıldığı festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Tavla, langırt, rodeo, dart, plaj voleybolu ve plaj futbolu turnuvalarının yapıldığı festivalde motosiklet sevenler için motor bakımı ve teknik servisin nasıl yapılacağına dair mini seminerler düzenlendi.

Şampiyondan motor şov

Türkiye Motokros şampiyonu Birkan Polat, güvenli alanda izleyenlere muhteşem bir motosiklet şov sundu. Motosikletin üzerinde yaptığı akrobasi hareketleriyle izleyicileri heyecanlandıran Birkan Polat’ın Türk bayrağı şeref turu atması büyük alkış aldı. Şovun sonunda hayranları Birkan Polat ile fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı. Polat, hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

Hayranları akın etti

Festivalde düzenlenen konserler kapsamında sahneye ilk olarak Taksis Grubu çıktı. Taksis grubunun ardından ünlü Duman Grubu sahne aldı. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği Duman konseri için gelen yüzlerce kişi alana giremediği için dışarıda kaldı ve geri döndü. Konseri izlemeye Antalya merkez ile çevre il ve ilçelerden de katılımın yoğun olduğu gözlendi. Duman grubu sahnede kaldıkları 1 saat süresince hayranlarını coşturdu. Festivalde bugün Manga, Cumartesi günü de Kargo grupları birer konser verecek, ayrıca motosiklet korteji düzenlenecek.