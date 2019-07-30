Manavgat’ta ATV ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyon ile çarpışan ATV’deki 2 Alman uyruklu turist yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyon ile çarpışan ATV’deki 2 Alman uyruklu turist yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesinden, Gültepe Mahallesi istikametine seyir halindeki Alman uyrukluArved Gıppner’in kullandığı 07 LLZ 86 plakalı ATV, karşı yönden gelen Muhammer Ş. idaresindeki42 ZY 186 plakalı saman yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada ATV sürücüsü Arved Gıppner ve arkasında yolcu olarak bulunan Janıne Engber yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Arved Gıppner’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü Muhammer Ş. gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.