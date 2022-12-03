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Konut Projeleri Manavgatlı yangın mağdurları için büyük gün... Kuralar bugün çekiliyor
Konut Projeleri

Manavgatlı yangın mağdurları için büyük gün... Kuralar bugün çekiliyor

Geçen yıl Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından etkilenen vatandaşlar için yapılan 297 konutun kura çekim töreni bugün gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 11:44:00 -
Manavgatlı yangın mağdurları için büyük gün... Kuralar bugün çekiliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın 4 ilçesine bağlı 45 köy ve mahallede geçen yıl meydana gelen yangının ardından çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğdu ilçelerinde yangında zarar gören ve yerinde yapım imkanı bulunmayan konutların, belirlenen toplu alanlarda inşa edilmesi sürecinde kura aşaması devam ediyor.

1 yılda teslim edilen konut sayısı 343’e ulaşacak

Yangında zarar gören ağır hasarlı konut, iş yeri, depo, samanlık ve ahırlarda yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası, Bakanlıkça hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara, ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı süren 900 konuttan 193'ü teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından, AFAD koordinasyonunda yapımı tamamlanan ve devam eden toplam 297 konutun kuraları da bugün Manavgat Gençlik Merkezi Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenecek törenle çekilecek. Kurası çekilecek 297 konuttan tamamlanan 150'si hak sahiplerine teslim edilecek, inşaatı süren 147 konutun da kısa sürede teslimi planlanıyor. Böylece bugüne kadar hak sahiplerine teslim edilen konut sayısı 343'e ulaşacak.

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