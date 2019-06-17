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Manavgatlı karpuz üreticisinin fiyat tepkisi: “Karpuzu 30 kuruşa satamıyoruz”

Antalya’nın Manavgat ilçesinde karpuzun toptancı halinde 25-30 kuruşa alıcı bulamayan üreticinin zor durumda olduğunu belirten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat Toptancı Hali’nde karpuzunu satmaya çalışan üretici ve komisyoncularla bir araya geldi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:27
Manavgatlı karpuz üreticisinin fiyat tepkisi: “Karpuzu 30 kuruşa satamıyoruz”

Antalya’nın Manavgat ilçesinde karpuzun toptancı halinde 25-30 kuruşa alıcı bulamayan üreticinin zor durumda olduğunu belirten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat Toptancı Hali’nde karpuzunu satmaya çalışan üretici ve komisyoncularla bir araya geldi.


Çiftçilerin 60-70 kuruş maliyeti olan karpuzun kilosunun 25-30 kuruştan satılamadığını, çiftçinin her geçen gün umudunu yitirmeye devam ettiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Metin, "Şu an 30 kuruşa 25 kuruşa çiftçinin karpuzu kalkmıyor. 60-65 kuruşa 70 kuruşa çiftçinin kavunu kalkmıyor. Kavun geçen sene bugünlerde 1,5 liradan aşağı değildi. Çiftçimiz karpuz fidesini 2,60 kuruşa 2,70 kuruşa alıyor. Bu vatandaş bunun içinden nasıl çıkacak şu anda 60,70 kuruş bunun maliyeti var. Bu karpuzu çiftçi 30 kuruşa satarsa bu çiftçinin yeni seneye umudu da kalmayacak. Çiftçi üretmedikçe bu ülke kalkınamaz. Bu çiftçi girdi maliyetleri olan gübrede ilaçta ve mazotta desteklenmelidir” dedi.


Manavgat Komisyoncular Derneği Başkanı Dursun Ataş ve üreticiler de çiftçinin ayakta durmasının zor olduğunu belirterek hükümetin çiftçinin ayakta durabilmesi için üzerine düşeni yapması gerektiğini, mazottan başlayarak desteklemelerini artırması gerektiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:27
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