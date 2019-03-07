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Manavgatlı bisikletçiler, Çanakkale Şehitlerine memleket toprağı götürecek

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Manavgatlı şehitlerin mezarlarına memleketlerinden toprak götürmek için bisikletçiler Manavgat’tan yola çıktı.

07 Mart 2019 Perşembe 16:29
Manavgatlı bisikletçiler, Çanakkale Şehitlerine memleket toprağı götürecek

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Manavgatlı şehitlerin mezarlarına memleketlerinden toprak götürmek için bisikletçiler Manavgat’tan yola çıktı.

 

Bu yıl 5. defa 1100 kilometre pedal çevirerek, 57’nci Alay Şehitliği’nde yatan Manavgatlı şehitlerin mezarlarına memleketlerinden toprak götürecek olan Ufuk Ahmet Anatça, Murat Güvenç, Mehmet Başkır, Hasan Ünal, Burak Ünlü, Zeki Dinç Türk ve Mehmet Hanifi Fidan, Manavgat Belediyesi önünden uğurlandı. Manavgat Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen ile İYİ Parti Millet Vekili Dr. Tuba Vural’ın yolcu ettiği gruba Antalya’dan Gökhan Çiğdem de katılacak. Toplam 9 gün sürecek yolculuğun ardından Çanakkale’ye ulaşacak bisikletçiler, şişelere koydukları toprakları 18 Mart günü Çanakkale Savaşı’nda şehit düşen Mehmetçiklerin mezarlarına dökecek.

 

"Son derece önemli ve gurur verici bir etkinlik"

 

Başkan Şükrü Sözen, düzenlenen etkinliği çok önemsediklerini belirterek, “Bu etkinliği Ulu Önder Atatürk’ün geçmişte verdiği o onurlu mücadelelere sahip çıkılan bir aktivite olduğu için yürekten destekliyoruz. Kardeşlerimiz, Manavgat halkı adına Çanakkale’deki özel etkinliğin parçası olacak. Biz de onlara katkı yapmak, onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla buradayız. Manavgat’ımız adına son derece önemli ve gurur verici bir etkinlik. Hepsine Manavgat halkı adına bu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:29
  1. Çanakkale
  2. Antalya
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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