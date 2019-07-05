Manavgat’ın 3.Hastalıktan Ari Sertifikası verildi

Manavgat’ın ilk Antalya’nın 3. Hastalıktan Ari Sertifikası sahibi Bekir Bey Çiftliğine Sertifikası törenle verildi.

Aşağı Işıklar Mahallesinde bulunan Manavgat’ın ilk Antalya’nın 3. Hastalıktan Ari Sertifikası sahibi Bekir Çakar’a ait Bekir Bey Çiftliğine Sertifikası törenle verildi. Çiftlikte düzenlenen törene Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Antalya Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, Antalya Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Gürsel Coşkun, BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Antalya Tarım İl Müdürü Mustafa Özen ve Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit’in yaptığı konuşmaların ardından Hastalıktan Ari sertifikası çiftlik sahibi Bekir Çakar’a teslim edildi. Toplu halde yenilen yemeğin ardından davetliler gerekli hijyen şartlarını yerine getirerek çiftliği gezdiler ve çiftlik sahibi Bekir Çakar’dan çiftlik hakkında bilgi aldılar. Bekir bey Çiftliğinin 17 dönümlük alan üzerinde 400 hayvan kapasiteli olarak kurulduğunu belirten Çakar, “Çiftliğimizde şu an için 43 adet inek bulunmaktadır. Hastalıktan Ari sertifikası çiftliğimizdeki hayvanlarda halk sağlığı açısından büyük risk teşkil eden Tüberküloz, Brusella, Mavidil gibi insan sağlığı ve hayvan sağlığı açısından sakıncalı hastalıkların olmadığının, çiftliğimizin sütünün yüzde 100 doğal, sağlıklı ve besleyici olduğunun resmi kaynaklarca onaylanmış olması demektir. Manavgatımıza hayırlı olmasını dilerken tüm üreticilerimizi Ari Belgesi almaya çağırıyorum” dedi.