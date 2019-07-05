0553 313 94 23

Manavgat’ın 3.Hastalıktan Ari Sertifikası verildi

Manavgat’ın ilk Antalya’nın 3.

05 Temmuz 2019 Cuma 13:55
Manavgat’ın 3.Hastalıktan Ari Sertifikası verildi

Manavgat’ın ilk Antalya’nın 3. Hastalıktan Ari Sertifikası sahibi Bekir Bey Çiftliğine Sertifikası törenle verildi.


Aşağı Işıklar Mahallesinde bulunan Manavgat’ın ilk Antalya’nın 3. Hastalıktan Ari Sertifikası sahibi Bekir Çakar’a ait Bekir Bey Çiftliğine Sertifikası törenle verildi. Çiftlikte düzenlenen törene Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Antalya Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, Antalya Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Gürsel Coşkun, BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


Antalya Tarım İl Müdürü Mustafa Özen ve Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit’in yaptığı konuşmaların ardından Hastalıktan Ari sertifikası çiftlik sahibi Bekir Çakar’a teslim edildi. Toplu halde yenilen yemeğin ardından davetliler gerekli hijyen şartlarını yerine getirerek çiftliği gezdiler ve çiftlik sahibi Bekir Çakar’dan çiftlik hakkında bilgi aldılar. Bekir bey Çiftliğinin 17 dönümlük alan üzerinde 400 hayvan kapasiteli olarak kurulduğunu belirten Çakar, “Çiftliğimizde şu an için 43 adet inek bulunmaktadır. Hastalıktan Ari sertifikası çiftliğimizdeki hayvanlarda halk sağlığı açısından büyük risk teşkil eden Tüberküloz, Brusella, Mavidil gibi insan sağlığı ve hayvan sağlığı açısından sakıncalı hastalıkların olmadığının, çiftliğimizin sütünün yüzde 100 doğal, sağlıklı ve besleyici olduğunun resmi kaynaklarca onaylanmış olması demektir. Manavgatımıza hayırlı olmasını dilerken tüm üreticilerimizi Ari Belgesi almaya çağırıyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:55
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hırsızlık çetesi hırsızlık yaparak aldıkları villada yakalandı
    1. Hırsızlık çetesi hırsızlık yaparak..
    2. Bir haftada 50 bin kişi yüzdü
    3. Türkiye’de az sayıda merkezde..
    4. Devrekli Uzman Çavuş Öztaşçı feci..
    5. Sivasspor, yarın topbaşı yapacak
    6. Festival slogan yarışmasıyla başladı
    7. Bodrum Belediyesinden bir ilk
    8. Toyota Hilux için temmuza özel fırsat
    9. Heyelan alanı afet bölgesi kabul edildi
    10. Sivas’ta motor festivali heyecanı..
    11. 600 metrelik yeni yolda çalışmalar..
    12. PTT AŞ’den denizde de ulaşılabilir..
    13. Medipol Başakşehir'de yeni sezon..
    14. Genao, Galatasaraylı seviyor!
    15. Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu: 6..
    16. PKU hastalığı ile ilgili farkındalık..
    17. Antalya AKEV Üniversitesi öğretim..
    18. TFF’nin Trabzonlu yöneticileri basın..
    19. Akıncı Üssü davası
    20. MKE Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel..
    21. Afganistan’da 5 okul daha Türkiye..
    22. Kemal Kılıçdaroğlu çark etti: Biz eski..
    23. Trabzonspor yönetiminden Çaykara..
    24. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    25. Tarıma dayalı ihtisas bölgesinde sona..
    26. Başakşehir Şehir Hastanesi’nin..
    27. Avrupa Şampiyonu judocu altınla..
    28. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    29. Otostopçuları gasp eden zanlılar..
    30. Karaman’da domuz kuyruğu getiren..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik