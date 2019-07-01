Manavgat Tarım Müdürlüğü’nden Devrek’e ziyaret

Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü yetkileri tarafından Devrek’e bir takım ziyaretler gerçekleştirildi.

Antalya’nın Manavgat İlçesinde faaliyette Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından Zonguldak’ın Devrek ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak ilgili birimler ile ilçenin tarım potansiyeli hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve iki ilçenin kardeş ilçe projesi kapsamında iadeyi ziyarette bulunan “Gelin kardeş olalım” projesinde gerçekleştirilen ve Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim’n ev sahipliğini üstlendiği programda misafir heyet ilk olarak Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz’u makamında ziyaret ederken, Yavuz’a ilçeye ziyaretin amacı hakkında bilgi sunumunda bulunuldu. Ardından Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Devrek Ziraat Odası Başkanı Satılmış Ayvacı ve Ayanoğlu Salyangoz Fabrikası sahibi iş adamı Sadık Ayanoğlu’na ziyaretler gerçekleştirildi.

Düzenlenen iadeyi ziyaret ile ilgili bilgi veren Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziraat Mühendisi Ömür Ozan Çakal,” Antalya valimizin himayelerinde başlatılan “Gelin kardeş olalım” projesi kapsamında Manavgat ilçesi ile kardeş ilçe olan Devrek ilçemize iadeyi ziyareti gerçekleştirmenin onurunu yaşamaktayız.Mart ayının sonunda bir heyet halinde ilçemize ziyaret için gelen arkadaşlarımızın davetlisi olarak Devrek’e gelmiş bulunmaktayız. Burada ki amacımız,ilçede kurulması planlanan seralardaki çalışmalar hakkında karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunarak yine karşılıklı olarak en doğru bilgileri paylaşıp en doğru verimin alınmasını sağlamak için çaba sarf etmekteyiz. İlçede kurulan pazar alanını gezerek üretici vatandaşlarımız ile de çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk bu gezimiz esnasında sıcak alakalarından dolayı başta kaymakamımız, belediye başkanımız ve Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim olmak üzere tüm Devreklilere kurumum ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziraat Mühendisi Ömür Ozan Çakal tarafından Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz’a ve Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a ilçenin özelliklerini taşıyan çeşitli hediyeler takdim edildi.